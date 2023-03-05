شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تنعى شريفة فاضل: هفضل أحبك أنا وملايين من عشاق فنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة لطيفة، الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، التى رحلت عن عالمنا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الله يرحمك يا أم البطل يا فنانة يا محترمة كنت بحبك قوي وهفضل أحبك أنا وملايين من عشاق فنك إنا لله وإنا إليه راجعون".



لطيفة

واشتهرت شريفة فاضل بأغنية أمانة يا بكرة فى فترة الخمسينيات، وتزوجت من المخرج السيد بدير الذى أسند إليها بطولات العديد من الأعمال الفنية، وفى فترة الستينيات حققت نجاحا كبيرا بأغنية حارة السقايين، وقدمت فيلماً بنفس الاسم، وفي فترة السبعينيات استشهد ابنها الضابط "سيد السيد بدير" فى الحرب، وغنت أغنية أم البطل، أثناء حرب أكتوبر.

قدمت شريفة فاضل مجموعة متنوعة من الأفلام مثل "سلوى في مهب الريح"، "غازية من سنباط"، "مفتش المباحث"، "سلطانة الطرب"، واختتمت مشوارها السينمائي بفيلم "تل العقارب" عام 1985

للفنانة شريفة فاضل عشرات الأغاني التي ما زالت تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن منها أغنية الأفراح الشهيرة "مبروك عليك يا معجباني يا غالي"، "أمانة يا بكرة"، "أسمر يا سمارة"، "الليل" و أغنية "تم البدر بدري" والتي تعد الأغنية الأشهر لوداع شهر رمضان.