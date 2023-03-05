شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد رمزى فى ندوة يديرها جمال عبد الناصر بسينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر ندوة فيلم "ابن حميدو" بسينما الهناجر يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 فى تمام السادسة مساءً، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الولد الشقي أحمد رمزي، وعرض فيلم "ابن حميدو" بحضور المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة هانى أبو الحسن، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة نيفين الكيلاني، كما سيعرض الفيلم يوم الأربعاء 22 مارس 2023 بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ، وأيضًا بسينما مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة ، والدخول مجانًا في كل أماكن عرض الفيلم للجمهور، وصمم البوستر الدعائي للندوة أحمد بلال ومي عبدالقادر.

الفنان أحمد رمزي درس بمدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد دخوله عالم السينما، وأدى دور الشاب الشقي خفيف الظل، وربطته علاقة صداقة قوية بكل من عمر الشريف وعبد الحليم حافظ، وكانت أول أفلامه (أيامنا الحلوة) عام 1955 مع صديقه العزيز عمر الشريف، ثم توالت مشاركاته وبطولاته في السينما بعد ذلك، ومن أهم أفلامه (بنات اليوم، 3 نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة).

حاول أن يجرب حظه في السينما العالمية لكن التجربة لم تكتمل، اعتزل السينما لسنوات طويلة منذ أواخر السبعينات، وعاد إليها بفيلم (قط الصحراء) عام 1995، وفي عام 2000 شارك في بطولة آخر أفلامه (الوردة الحمراء)، باﻹضافة إلى مسلسل (وجه القمر) مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وقد توفي أحمد رمزي في منزله في الساحل الشمالي عن عمر يناهز 82 عامًا إثر سكتة دماغية حادة.