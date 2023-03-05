شكرا لقرائتكم خبر عن عاد لينتقم.. كريس روك يسخر من ويل سميث بعد عام من صفعة الأوسكار "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الممثل الكوميدى كريس روك، العنان لغضبه المكبوت لمدة عام بعد أن صفعه الممثل ويل سميث على وجهه، واتخذ روك من تلقيه الصفعة مادة للسخرية في حلقة كوميدية خاصة عُرضت على الهواء مباشرة، قائلاً: إنه "تلذذ برؤية سميث يتلقى الضربات في فيلمه الأخير"، وفقًا لموقع "ديلى ميل".

قال روك إنه شاهد فيلم "إيمانسيبيشن" فقط ليرى سميث وهو يتعرض للضرب خلال أحداث الفيلم وكان يهتف في فرح "اضربه مرة أخرى" و"ثمة مكان لم تضربه فيه".



صفعة الاوسكار

وفي مارس 2022، صعد سميث على خشبة مسرح حفل الأوسكار وصفع روك بعد أن أطلق الممثل الكوميدي مزحة بخصوص مظهر جادا بينكيت سميث زوجة ويل سميث، وعاد سميث بطل فيلم "الملك ريتشارد" بعد ذلك إلى مقعده بين الجمهور وفاز لاحقا بجائزة أفضل ممثل.

والتزم روك الصمت بشأن الواقعة حتى قرب نهاية الحلقة الخاصة التي استمرت ساعة ثم اتهم سميث "بالغضب الانتقائي" وهو الاسم الذي اختير عنواناً للحلقة الخاصة.

وأشار روك إلى أن زوجة سميث غرست بذور التوتر فيما بينهم لأسباب منها دعوتها لمقاطعة حفل الأوسكار في 2016 عندما كان روك هو مقدم الحفل. وقالت بينكيت سميث إنها كانت تحتج بذلك على عدم ترشيح زوجها وممثلين آخرين من السود لنيل الجوائز، وسخر روك من بينكيت سميث خلال حفل الأوسكار آنذاك وسخر منها مجدداً العام الماضى.

وتطرق روك أيضاً إلى مشاكل زوجية تحدث عنها سميث وزوجته في العلن. وأقرت بينكيت سميث بأنها دخلت في علاقة غرامية وصفتها بأنها "ورطة" عام 2020، وقال روك: "لم أدخل في أي ورطة، لقد سببت له سميث أذى يفوق بكثير ما أذاني به".