شيري عادل: “كان نفسي أعمل فرح”

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 03:58 مساءً - كشفت الفنانة شيري عادل عن كواليس ارتباطها بزوجها الفنان طارق صبري وتحول صداقتهما إلى علاقة حب في فترة قصيرة، وعن أمنيتها في إقامة حفل زفاف .
تحدثت شيري عادل خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” عن أن تعارفها بطارق صبري يعود إلى مشاركتهما في بطولة مسلسل “بنات سوبر مان” .
تابعت: “كنا أصدقاء مش أصحاب برة الشغل، نتقابل في اجتماعات لو حاجة تبع النقابة، نتقابل في شغل .. فجأة كده قربنا من بعض جدا في فترة صغيرة” .
أضافت: “كنا مرتبين ان احنا نتجوز وكنت عاملة حسابي ان احنا نعمل فرح في الصيف وكده، فجأة طارق قال لأ يالا بينا واتجوزنا .. أنا نفسي أعمل فرح بصراحة” .
واصلت شيري: “كنت عايزة أعمل فرح على بحر، فقولنا هنستنى للصيف، فقال نتجوز وبعدين نعمل فرح بس حاسة لو جيت اعمل فرح في الصيف هيبقى شكلها غريب شوية” .
وكان قد سبق وأعلنت الفنانة شيري عادل عن تخطيطها وزوجها الفنان طارق صبري لإقامة حفل زفافهما بعد احتفالهما بعقد قرآنهما منذ فترة .
أشارت شيري عادل في لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي” إلى إنه من المقرر إقامة حفل زفافها على طارق صبري خلال الصيف المقبل .
وتابعت متحدثة عن زوجها: “طارق فيه كل حاجة كويسة، طيب بني آدم اللي زيه قليلين أوي بصراحة” .
يذكر أن الفنان طارق صبري كان قد احتفل بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل في شهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .
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