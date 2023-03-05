شيري عادل: “كان نفسي أعمل فرح”

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 03:58 مساءً - كشفت الفنانة شيري عادل عن كواليس ارتباطها بزوجها الفنان طارق صبري وتحول صداقتهما إلى علاقة حب في فترة قصيرة، وعن أمنيتها في إقامة حفل زفاف .

تحدثت شيري عادل خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” عن أن تعارفها بطارق صبري يعود إلى مشاركتهما في بطولة مسلسل “بنات سوبر مان” .

تابعت: “كنا أصدقاء مش أصحاب برة الشغل، نتقابل في اجتماعات لو حاجة تبع النقابة، نتقابل في شغل .. فجأة كده قربنا من بعض جدا في فترة صغيرة” .

أضافت: “كنا مرتبين ان احنا نتجوز وكنت عاملة حسابي ان احنا نعمل فرح في الصيف وكده، فجأة طارق قال لأ يالا بينا واتجوزنا .. أنا نفسي أعمل فرح بصراحة” .

واصلت شيري: “كنت عايزة أعمل فرح على بحر، فقولنا هنستنى للصيف، فقال نتجوز وبعدين نعمل فرح بس حاسة لو جيت اعمل فرح في الصيف هيبقى شكلها غريب شوية” .

وكان قد سبق وأعلنت الفنانة شيري عادل عن تخطيطها وزوجها الفنان طارق صبري لإقامة حفل زفافهما بعد احتفالهما بعقد قرآنهما منذ فترة .

أشارت شيري عادل في لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي” إلى إنه من المقرر إقامة حفل زفافها على طارق صبري خلال الصيف المقبل .

وتابعت متحدثة عن زوجها: “طارق فيه كل حاجة كويسة، طيب بني آدم اللي زيه قليلين أوي بصراحة” .

يذكر أن الفنان طارق صبري كان قد احتفل بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل في شهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .