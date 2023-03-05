شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يلبى دعوة وزيرة الثقافة التونسية لحضور مهرجان الأغنية الـ21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مهرجان الأغنية العربية التونسية ينطلق فى السابع من مارس ويستمر حتى 12 من نفس الشهر، والمهرجان يحمل بعدًا عربيًا وكان قد تقدم للمهرجان 124 عملا، واختارت اللجنة المكلفة بالانتقاء 24 عملاً 14 منها في مسابقة الأغنية الوترية و10 أعمال ستتنافس ضمن مسابقة "الأنماط الجديدة"، ورُصدت لها جوائز مالية هامة قيمتها الإجمالية 100 ألف دينار.

واختارت هيئة المهرجان أن تراوح في سهرات مسابقة "الأغنية الوترية" بين عروض المتسابقين وتكريم صانعي مجد الأغنية في تونس من خلال العودة بمختارات من المدونة الموسيقية التونسية الأصيلة مع ألمع الأصوات التونسية، وذلك تماشيا مع تصور الدورة في التلاقي بين الأجيال.

وسيتمّ في بقية سهرات المهرجان تكريم مجموعات من القامات الموسيقية الراحلة والتي تركت بصمتها في الساحة الموسيقية التونسية والعربية، وهم محمد الجموسي ونعمة والهادي الجويني وعُليّة وعلي الرياحي وصليحة، فيما يتمّ خلال السهرات المخصّصة لمسابقة الأغنية الوترية تكريم عازف الناي جلول الجلاصي والشاعر علي الورتاني والملحنين ومحمد عبيد وعبد الكريم صحابو، والمغنّون عائش، جمال الشابي وشريف علوي، فضلا عن العازفين عبد المجيد بن عبد الله ومحمد سفيان ثامري وسيف الله بن عبد الرزاق وعبد الباسط المتسهل وشكري بهلول.