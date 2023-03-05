شكرا لقرائتكم خبر عن دخوله بشروط وقصة بيعه أغرب من الخيال.. ماذا قالت شريفة فاضل عن كازينو الليل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة شريفة فاضل بعد رحلة حياة زاخرة بالفن والطرب والأحداث الفنية والإنسانية وبعد أن أهدت الوطن قطعة من قلبها فصارت أم البطل الشهيد وسجلت اسمها فى وجدان الملايين بأعمالها الخالدة التى ستبقى على مر الأجيال.

حققت شريفة فاضل نجاحات كبيرة وقدمت العديد من الأعمال، التى تعتبر علامات فى تاريخ الطرب، ومنها "فلاح كان فايت بيغنى، حارة السقايين، أه من الصبر وأه، أمانة يابكرة، أه يالمكتوب، الليل، مبروك عليك يامعجبانى"، وغيرها من الأغانى الشهيرة التى حققت نجاح وانتشار واسع، كما قامت ببطولة عدد من الأفلام، ومنها: "أولادى، وداعًا ياغرامى، حارة السقايين، مفتش المباحث، ليلة رهيبة، اللعب بالنار، فى مهب الريح، فاتنة الجماهير، غازية من سنباط ، سلطانة الطرب"، ووصل رصيدها إلى 20 فيلم ، 15 منها كممثلة، و5 كمطربة، وتعاونت مع كبار الملحنين ومنهم رياض السنباطى ومحمد الموجى ومنير مراد وبليغ حمدى، وحازت لقب سلطانة الطرب لجمال صوتها وأدائها شخصية منيرة المهدية، التى أسندها لها مخرج الروائع حسن الإمام.

وفى منتصف السبعينيات أسست شريفة فاضل كازينو الليل، ونفت فى حوار لليوم السابع أن يكون مجرد ملهى ليلى ووصفته بأنه مطعم ومسرح منوعات، قائلة :" كنت عاملة كازينو الليل للعائلات مطعم ومسرح فايف ستارز، وكنت حاطة شروط علشان يكون مكان لائق ومناسب للعائلات، كان ممنوع ستات يدخلوا لوحدهم، وكان بيسهر فيه ناس راقية من نجوم الفن والمجتمع والسياح العرب، وكان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بييجى علشان يسمع أحمد عدوية".

وشهد الكازينو الذى حظى بمكانة فنية وسياحية كبيرة بدايات عدد من النجوم ومنهم عدوية و مدحت صالح وخالد عجاج وفيفى عبده وسعد الصغير وغيرهم.، وكان ملتقى سهرات كبار النجوم ومنهم فريد شوقى وعبدالوهاب وعادل إمام.

ومع بداية التسعينات ووقوع حرب الخليج الثانية شهدت كازينوهات شارع الهرم كساداً، وتزامن ذلك مع إصابة شريفة فاضل ببعض الألام بالكلى وتزايدت هذه الألام حتى سافرت الفنانة الكبيرة للخارج وأجرت جراحة استئصال لإحدى الكليتين، وبعدها فكرت فى تأجير كازينو الليل، ولكن بعد تأجيره حدثت أزمة بينها وبين المستأجرين الذين ادعوا أنهم قاموا بتأجير المحل لمدة 5 سنوات ودفعوا قيمة الإيجار، وهو ما نفته الفنانة الكبيرة وتم تداول القضية فى المحاكم لعدة سنوات مع تمكين المستأجرين من إدارة المحل، ولكن حدث مالم يخطر ببال حيث ذهب أحد المستأجرين لأداء العمرة وبعد عودته ذهب للفنانة الكبيرة وزوجها وطلب منهم السماح واعتذر لهم وتنازل عن الكازينو، وفى عام 2002 باعت شريفة فاضل الكازينو، وذلك بعد إصابة زوجها اللواء على زكى زوج بجلطة فتفرغت الفنانة الكبيرة لرعايته وابتعدت عن الأضواء.