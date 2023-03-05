شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا فى مطار جون كينيدى بعد أخبار ارتباطها بملاكم عمره 29 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين المغنية الشهيرة مادونا أثناء وصولها مطار جون كينيدي بنيويورك للمرة الأولى منذ أنباء عن علاقتها بالملاكم جوشوا بوبر الذى يصغرها بسنوات طويلة إذ تتعدى مادونا الـ 60 في حين يبلغ جوشوا 29 عامًا.

مادونا حاولت الإبتعاد عن الأضواء أثناء سيرها عبر مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك يوم الجمعة الماضية، وذلك من خلال ارتداء نظارة شمسية بالإضافة إلى الجاكت التي حاولت من خلاله إخفاء وجهها.

وتعتبر مادونا واحدة من أنجح النجمات على مستوي العالم فى الغناء إذ تحظي بشهرة كبيرة حققتها على مدار سنوات طويلة وخلال مسيرة فنية طويلة حفرت فيها اسمها بأحرف من ذهب كواحدة من أشهر المغنيات.