شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب متجر تحف يفاجأ بزيارة سرية من جونى ديب بطائرة هليكوبتر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الموظفون فى أحد متاجر التحف فى لينكولنشاير بالذهول بعد أن رؤية النجم السينمائى جونى ديب دون سابق إنذار لشراء بعض القيثارات، حيث ذهب بشكل سرى إلى المتجر، ووصل ديب بطائرة هليكوبتر إلى المتجر بعد ظهر أمس.

ضيف خاص سيصل في الرابعة

جرى ترتيب الاجتماع سرا من قبل متجر التحف، الذى له روابط مع استوديوهات باينوود، وغادر نجم "قراصنة الكاريبى" مع العديد من القيثارات، وقال روبرت ميلر، الذى يمتلك مراكز هيمسويل العتيقة لمدة 20 عامًا، إن ديب، 59 عامًا، كان حقًا "متواضعًا"، حيث قيل له إن ضيفًا خاصًا سيصل الساعة 4 ونصف مساءً يوم الجمعة، لكنه اضطر لإخفاء هويته لأن ديب "أراد فقط الاسترخاء والمشى دون أن يتتبعه عامة الناس"، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



جونى ديب

وأضاف ميلر أنه سمع ديب يتحدث عن موسيقى الراحل جيف بيك أثناء اختباره لأعمال القيثارات خلال زيارته، فقد أصدر بيك، الذى توفى عن 78 عامًا فى يناير، ألبومًا مع ديب العام الماضى بعنوان 18 وقاموا بعزف عدد من الألحان معا.



جونى ديب مع جيتار من المتجر

مشتريات جوني ديب

وكشف صاحب المتجر، أن ديب، اشترى كرسى مكتب، و 3 قيثارات، ومجموعات طلاء، وحوامل، وبعض الصور، والملصقات، ومجموعة كاملة من الأشياء للعناصر الزخرفية لممتلكاته الشخصية، واختار مزهرية عليها جمجمة.



ديب مع مجموعة من الجيتارات

وأضاف "لقد كان رائعًا لأنه كان طبيعته وكان مرتاحًا للغاية وكان قادرًا على قضاء بعض الوقت فى النظر إلى الأشياء واللعب على القيثارات التى أراد العزف عليها.. لقد شعر بالراحة فى المكان".



ديب والعاملين فى المتجر

وكان ديب قد شارك مؤخرًا فى محاكمة تشهير مثيرة للجدل مع زوجته السابقة أمبر هيرد، 36 عامًا، وفى العام الماضى، وجدت هيئة المحلفين أن السيدة هيرد قد شوهت سمعة زوجها السابق فى مقال زعم أنها كانت ضحية للعنف المنزلى، وحصل ديب على تعويض قدره 15 مليون دولار، وفازت السيدة هيرد بواحدة من 3 دعاوى مضادة أمرت بها ضد ديب وحصلت على مليونى دولار كتعويض عن الأضرار.