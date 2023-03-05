سمية الخشاب تكشف عن مشاعرها تجاه كريستيانو رونالدو .. وتعلق: “أنا أحلى من جورجينا”

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 02:43 مساءً - كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر إعجابها بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي دائما ما تتحدث عنه في تغريداتها عبر حسابها على موقع “تويتر” .

أشارت سمية الخشاب خلال استضافتها في برنامج “كتير هالقد” مع الإعلامي هشام حداد إلى أن مشاعرها تجاه كريستيانو رونالدو هي مشاعر بريئة، وأن ما تحبه به هو طريقة لعبه واجتهاده في عمله .

قالت: “أنا بحب لعبه جدا، دماغه وتركيزه، راجل مضيع عمره في التمرين .. أنا بحب الكورة وأهلاوية طبعا وجمهور الزمالك حبايبي” .

وعلقت الفنانة المصرية على حقيقة تصريح سابق لها كانت وجهت من خلاله حديثها إلى عاضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة كريستيانو رونالدو مؤكدة على أن جورجينا لن تصبح مثل سمية الخشاب .

فقالت: “محدش هيكون زي حد، هي سمية الخشاب واحدة وهي جورجينا واحدة .. يعني شوف الجاذبية والحلاوة” .. وبسؤالها عن من الأجمل بينهما، أجابت: “أنا طبعا .. الروح العربية” .

وأكدت سمية الخشاب على أنها لا تشعر بالغيرة من جورجينا رودريغيز، ولا تغير أيضا على كريستيانو رونالدو لأنه بالنسبة لها مجرد لاعب كرة قدم فقط وشخص مثابر .