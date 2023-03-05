فنانة شهيرة: “رانيا يوسف غيرانة مني”

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 02:43 مساءً - علقت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي على تصريح منسوب للفنانة رانيا يوسف، والتي تحدثت فيه الأخيرة عن أن فوز هبة السيسي بلقب ملكة جمال مصر في عام 2004 جاء لأنها “أحسن الوحشين” على حد وصفها .

قالت هبة السيسي خلال استضافتها في برنامج “نص الكلام” المذاع على قناة “النهار” وتقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، كاشفة عن موقفها تجاه هذا التصريح: “صراحة أنا استغربت جدا رأيها، مفهمتوش” .

تابعت: “أنا ملكة جمال مصر كده كده ومن أشهر ملكات الجمال اللي اتربعوا على عرش ملكات الجمال في مصر وأجملهم وأحسنهم بشهادة الجميع” .

وبسؤالها عن إن كانت قد التقت برانيا يوسف بعد هذا التصريح، أجابت: “التقينا من قريب واتصورنا مع بعض، القلوب بتتصالح .. أنا اعتبرتها ساعتها غيرة، إنها غيرانة مني إني ملكة جمال مصر وبنعمل إيه هنا” .

وفي سياق آخر تحدثت الفنانة هبة السيسي عن مشاركتها في فيلم “كتكوت” مع الفنان محمد سعد وما أصابها من اكتئاب بعد تقديمه قائلة: “أنا تخنت بعد الفيلم ده 8 كيلو، اكتئاب بقى .. أنا صورت 36 مشهد، أنا بطلة الفيلم” .

أضافت مشيرة في حديثها إلى الفنان محمد سعد: “دخلت اتفرج على الفيلم أنا فين، المشاهد اتقطعوا واتمنتجوا، ومعروف مع احترامي ليه إنه بيحب مشاهده تبقى أكتر ومستحوذ على الشاشة أكتر فمشاهد اتقصت كتير واتعرض حوالي 12 مشهد” .