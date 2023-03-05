بعد إطلاق سراحها من سراي النيابة.. أول ظهور لـ أيتن عامر بعد أزمتها مع طليقها محمد عز العرب 

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 02:43 مساءً - تصدر اسم الفنانة أيتن عامر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب حرصها على الإدلاء بصوتها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية .

ويعد ذلك الظهور الأول لـ ايتن عامر، بعد اخلاء النيابة العامة سبيلها عقب الأزمة التي وقعت بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب خلال الساعات القليلة الماضية.

أول ظهور لـ أيتن عامر بعد أزمتها

وأعلنت المواقع الاخبارية أن الفنانة أيتن عامر تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدى عليها بالسب والشتم، وكذا والدتها التي تبلغ 71 عام وأخذ نجليها عنوة، وهما آيتن محمد 7 سنوات، يوسف محمد 6 سنوات

أيتن عامر في انتخابات نقابة التمثيليين

أيتن عامر تقدم واجب العزاء لـ رشا مهدي

كذلك حرصت النجمة آيتن عامر رغم أزمتها مع طليقها علي تقديم واجب العزاء لزميلتها الفنانة رشا مهدي في وفاة والدتها، والذي تم إقامته في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

أيتن عامر في عزاء والدة رشا مهدي

ويعد هو الظهور الثاني للنجمة آيتن عامر بعد أزمتها الاخيرة مع طليقها، والتي أثارت بها الجدل على جميع وسائل التواصل الإجتماعي.

أيتن عامر في عزاء والدة رشا مهدي

وظهرت الفنانة وفاء عامر في الصور بـ صحبة شقيقتها “آيتن” حرصًا منهما على تقديم واجب العزاء للفنانة رشا مهدي في وفاة والدتها، وتوافد عدد نجوم الفن على حضور العزاء منهم الفنان طارق لطفي وإنجي المقدم وعمر السعيد والمخرجة كاملة أبو ذكرى والشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى وكندة علوش وعمرو يوسف وإيهاب فهمى.

تفاصيل الأزمة بين أيتن عامر وزوجها

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الفنانة آيتن عامر، اتهمت فيه طليقها محمد أحمد سعيد عز العرب، بالاعتداء عليها، وذكرت أنه حضر لمسكنها داخل كمباوند بالشيخ زايد، واعتدى عليها ووالدتها، وحاول اصطحاب طفليهما بالقوة داخل سيارته، إلا أن أفراد الأمن الخاص بالكمباوند استوقفوه، وتم إبلاغ قسم الشرطة.

ووجهت الفنانة أيتن عامر اتهاما لطليقها بالاعتداء عليها، ومحاولة اصطحاب طفليهما اللذان يقيمان بصحبتها بالقوة داخل سيارته.

أعلنت النيابة العامة عن قرارها موضحة ان تم اخلاء سبيل محمد عز العرب المصور السينمائي، طليق آيتن بكفالة 1000جنيه من ديوان قسم الشيخ زايد ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى

وإخلاء سبيل الفنانة آيتن عامر بالضمان الشخصي من سراي النيابة العامة وإخلاء سبيل والدة أيتن عامر.

وتسليم الطفلين يوسف محمد 6 سنوت وآيتن محمد 7 سنوات إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية.

طلاق أيتن عامر ومحمد عز العرب

ووقع الطلاق رسميًا بين الفنانة المصرية أيتن عامر، وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، في أغسطس الماضي 2022، على يد محام شهير في منطقة المنيل بمحافظة القاهرة.وذلك بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات، أثمر عن إنجاب طفلين.

وعلى غير العادة لم تخرج آيتن عامر وتتحدث عن المشكلة التى تمر بها، على الرغم أنها صرحت فى أكثر من برنامج أنها لا تستطيع أن تشاهد أحد يتحدث عنها ولا ترد.

وأكدت الفنانة آيتن عامر، أنها تقدر جمهورها، ومتابعيها، وتريد التواصل معهم بشكل مستمر، ولكن الأشياء الخاصة بها، وبحياتها الشخصية تغلق الباب على نفسها، ولا تريد أن يتدخل أحد فيها.

في أول تأكيد رسمي وواضح أعلنت النجمة وفاء عامر انفصال شقيقتها ولكنها رفضت الكشف عن سبب الانفصال أو حتى الحديث عن احتمال المصالحة بينهما، مؤكدة أن آيتن ترفض تماماً تدخل أي شخص في قراراتها الشخصية.

ماذا لو عاد معتذرًا؟

ونشرت آيتن عامر، في وقت سابق فيديوهات وتعليقات على السوشيال ميديا عبر “إنستجرام“، منها مشاركة منشورا لأحد متابعيها وهو عبارة عن فيديو من أحد أعمالها مكتوبا عليه “ماذا لو عاد معتذرا”، وتوقع البعض أنها عادة لطليقها محمد عز العرب، ولكن وفاء عامر أكدت الانفصال ورفضت وفاء مناقشة احتمالية عودة آيتن لزوجها.

كما أن أيتن أعادت تثبيت بوست لها من عام 2016 كأول بوست لها على تويتر، جاء فيه: “٩٠٪ من الناس فى العلاقات أول كلمة بتيجى على لسانهم بعد مايسيبوا بعض (أنا قفلت الباب خلاص) ده حقيقى مش كدب بس بعدها بيهروا نفسهم فرجة من الشباك”.

تفاصيل ارتباط أيتن عامر ومحمد عز العرب:

وكانت قد تمت خطوبة أيتن عامر ومحمد عز العرب عام 2015، واقتصر الحفل على حضور وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى بمنزلها، وسط حضور لعدد من أصدقاء أيتن المقربين لها بشكل شخصى. احتفل الثنائي بزفافهما يوم 23 يوليو 2015، بعد وقت قصير من خطبتهما.

وكان اللقاء الأول بينهما أثناء تصوير مسلسل السبع وصايا، ووصفته بالسخيف ثقـــيل الدم، ولكنها أحبته في لقائهما الثاني أثناء تصوير فيلم “زنقة ستات”.

يُذكر ان محمد عز العرب من مواليد محافظة القاهرة، ولد في 1 يناير 1981، ويعمل مدير تصوير، “بدأ حياته المهنية مصور مساعد في فيلم لعبة الحب ثم الرهينة عام 2006، عمل “عز العرب” مدير تصوير في فيلمي زنقة الستات وعنتير وبيسة.

ورزقت أيتن عامر بطفلين من زوجها محمد عز العرب، وهم ”أيتن ويوسف”، وحرصت الفنانة على إخفاء صورهما عن الإعلام.

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