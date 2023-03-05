هذه الطفلة البريئة نافست العديد من الفنانات وأنجبت في عمر الـ48.. هل تستطيع التعرّف عليها؟

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 02:43 مساءً - تداول روّاد مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة ممثلة مصرية شهيرة، قيل أنها نافست العديد من الفنانات وحققت شهرة واسعة بأعمالها الدرامية والسينمائية الناجحة.

أنها الفنانة هالة صدقي، التي أستعادت ذكريات طفولتها مع والدتها في وقت سابق وذلك من خلال مشاركة جمهورها بصورة بدت فيها وكأن ملامحها لم تتغير كثيرًا.

ونشرت هالة، صورتها التي ظهرت فيها بصحبة والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، معلقة عليها: “دي حبيبتي انا ، ولا عمرها غابت عني دقيقه ، يا اجمل أم وطبعا معاها أجمل بنت حبيبه أمها.. الله يرحمها”.

هالة صدقي عن جذور والدتها: صعيدية

وكانت شائعات حاصرت هالة صدقي، بأن والدتها من جذور فلسطينية وليست مصرية، الأمر الذي دعاها للرد وتصحيح المعلومة، بتأكيدها أن شرف لها انتماء والدتها لأي بلد عربي، ولكن هذه المعلومات التي يتم تداولها ليست صحيحة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من والدتها شقراء البشرة، ولكنها من جذور صعيدية، وكذلك والدها صعيدي من محافظة المنيا، «أصلي صعيدي وافتخر». وكثيرًا ما كانت تحرص هالة صدقي، الحديث عن والدتها التي تولت تربيتها وأبناءها والإنفاق عليهم، ووصفتها بأنها كانت الأم والأب في نفس الوقت، وأشارت إلى أنها وضعت أموالها في البنوك هبة منها لأحفادها.

بدايات هالة صدقي الفنّية

عاشت هالة صدقي بعض سنوات طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية، برعت في الألعاب الرياضية، حصلت على إجازة في الآداب عام 1981، عملت عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية حيث قدمت أكثر من 30 فيلماً.

بدأت علاقة هالة صدقي بالفن بعد عودتها إلى مصر مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل “لا يا إبنتي العزيزة” عام 1979، وكانت نقطة إنطلاقتها في مسلسل “رحلة المليون” مع محمد صبحي، وتعتبر فترة ثمانينات القرن العشرين هي بداية شهرتها الحقيقية، وشاركت في تلك الفترة في بداية الثمانينات في عدة أدوار ثانوية مثل دورها في مسلسل “ليلة القبض على فاطمة” و”نص أرنب” و”لا تسألني من أنا” وغيرها.

مسيرة هالة صدقي

تنوعت أدوار هالة صدقي من الكوميديا إلى التراجيديا واشتركت خلال مشوارها الفني مع مجموعة مميزة من المخرجين فعملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم “الهروب”، و عملت مع المخرج يوسف شاهين في فيلمي “إسكندرية – نيويورك” و”هي فوضى” وغيرها.

كونت الفنانة هالة صدقي نجوميتها في فترة التسعينيات والثمانينات من خلال أعمالها المميزة في السينما المصرية، وقدمت عشرات الأفلام مثل “زوج تحت الطلب” و”نوارة والوحش” و”البوليس النسائي” و”ولاد الايه” و”فخ الجواسيس” و”الرجالة في خطر” و”يادنيا يا غرامي” و”تفاحة” و”مانيجي نرقص” وغيرها، وقدمت هالة صدقي أكثر من 120 فيلم ومسلسل

وقدمت أيضًا هالة صدقي عشرات الأعمال المتنوعة في الدراما التلفزيونية بجانب تفوقها في السينما، وبدأتها بمسلسلات “زيزينيا” و”أوراق مصرية” و”عرفة البحر” و”نظرية الجوافة” وغيرها، واستمرت إلى الوقت الحالي في المشاركة في أعمال درامية مميزة مثل مسلسل “حارة اليهود” و”ونوس” مع يحيى الفخراني و”عفاريت عدلي علام” مع عادل إمام، ومسلسل “ليه لأ” في 2020 وغيرها.

حياة هالة صدقي العائلية

تزوجت هالة صدقي من سامح زكريا في 2007، وانجبت منه ابنيها التوأم “مريم” و”يوسف” عندما بلغت عامها الـ48 عن طرق الحقن المجهري وذلك قبل أن تعلن انفصالها عنه في 2021 بعد أزمات كبيرة بينهما وصلت إلى التشكيك في نسب الأطفال وطُرحت في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام ولا تزال مستمرة رغم الانفصال والطلاق الرسمي.

وكانت هالة صدقي قد أعلنت طلاقها من زوجها سامح سامي بشكل رسمي بعد سنوات من رفعها للقضية.وشاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه الجمعة وهي تصفق على أصوات الزغاريد أثناء تصفيف شعرها تزامنا مع صدور حكم بطلاقها رسميًا وكتبت: “يوم جديد سعيد وكله خير خير خير وفرح ونجاح وانتصار وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا.. صباحكم كله خير”.

هالة صدقي تكشف كواليس أعمالها الرمضانية

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة هالة صدقي كواليس أعمالها المقبلة في الماراثون رمضان 2023 القادم، حيث تشارك في عملين أولهما “مسلسل جعفر العمدة” مع الفنان محمد رمضان، والآخر مسلسل “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف.

وقالت هالة إن مسلسل “جعفر العمدة” نوعية جديدة عليها، فهي دراما اجتماعية شعبية، يقوم عليها نجمان كبيران هما محمد رمضان كبطل ومحمد سامي كمخرج، حيث تدور الأحداث من خلال العمدة محمد رمضان، الذي يجسد شخصية جعفر العمدة ويعيش في حي السيدة زينب بالقاهرة ويتزوج من 4 سيدات هم: مي كساب، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي في إطار درامي اجتماعي مثير.

وتحدثت صدقي عن كواليس عملها مع محمد رمضان، وقالت: تجمعني برمضان معظم المشاهد والدور ذاته مختلف بالنسبة لي ولم أقدمه من قبل”، معبرة عن سعادتها أيضاً بالعمل مع المخرج محمد سامي، قائلة: “كنت أريد العمل معه منذ فترة طويلة لأنه يخرج من الممثل شيء مختلف”، على حد تعبيرها.

سعيدة بخالد يوسف

وحول مشاركتها في مسلسل “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف، أوضحت أن المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم :”أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وحسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز”.

وقالت هالة: “سعيدة بعودة خالد يوسف للإخراج، فضلاً عن أن المسلسل أكثر من رائع ومختلف تماماً في قصته، ولذلك أنا ضيفة شرف فيه وليس أكثر”، مضيفة أنها لا تهتم بمساحة الأدوار وما يهمها فقط هو التأثير.

وختمت هالة صدقي تصريحاتها الصحفية: بحديثها عن السينما وسبب غيابها الفترة الأخيرة عنها، قائلة: ”للأسف.. السينما ليست بها أفلام تحترم عقلية المشاهد إلا القليل والقليل جدا، وأعتقد أن السينما تحتضر في هذه الفترة”، على حد تعبيرها.

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