شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مشاركته فى موسم رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد بدير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يشارك في عملين خلال موسم رمضان المقبل أولهما مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، بسمة، سميحة أيوب، وفاء عامر، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.

وأضاف العمل الثانى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وأشار أن الثنائى ياسمين عبد العزيز والعوضى يقدمان دراما شعبية صعيدية مليئة بالصراعات المشوقة ولا تخلو من الروماسنية.