شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 110 آلاف.. إد شيران يحيى أكبر عرض غنائى بحياته فى ملعب ملبورن للكريكيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنى النجم البريطانى إد شيران أمام 110.000 معجب فى ملعب ملبورن للكريكيت، محطمًا رقمه القياسى فى هذا الحفل، والحشد الضخم هو أكبر جمهور يظهر فى حدث فى ملعب الكريكيت الشهير ويتفوق على الرقم القياسي السابق لـ Sheeran البالغ 108000 - من الليلة السابقة، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

نشر شيران لقطات من الحفل المذهل عبر موقع "إنستجرام، وعلق عليها: "لعبت أكبر عرض فى حياتى يوم الخميس أمام 108000 شخص في ملبورن، مُحطمًا هذا الرقم القياسي يوم الجمعة مع حضور 110.000 شخص، هذا حقًا حلم تحقق، يا له من مكان رائع"، فيما سارع العديد من متابعي شيران البالغ عددهم 42.5 مليون إلى تهنئته على هذا الإنجاز التاريخى.



صورة من الحفل

وعلى جانب آخر، تبرع المغنى البريطانى إد شيران - فى وقت سابق - بحوالى مليون جنيه إسترلينى لمساعدة الأطفال الصغار على تعلم الموسيقى بعد تأثيرها على حياته، بحسب حسابات جديدة لمؤسسة شيران الخيرية، حيث أرسل 500 ألف جنيه إسترلينى لمساعدة الموسيقيين الشباب الطموحين بعد أن تبرغ بمبلغ مساوى بالفعل لهذا المبلغ خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



إد شيران

وقال مصدر مقرب لصحيفة "ميرور": "لم ينس إد أبدًا نضاله للوصول إلى القمة وتأثير الموسيقى على حياته، إنه لأمر رائع أنه يساعد بهذه الطريقة"، ويمكن للأطفال التقدم إلى المؤسسة الخيرية "سوفولك ميوزك فونديشن"، التى تعمل تحت اسم إد شيران، لتمويل الأدوات ومساحة التدريب والعربات.