شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ودينا وأميرة فتحي يصلن أسوان لحضور افتتاح المهرجان الليلة والان مع تفاصيل الخبر
وتبدأ أحداث الفيلم أثناء التحضير لعيد ميلاد سارة العاشر بمنزلها، حيث يقرر حازم والدها عمل مفاجأة مفجعة بالاستعانة بأخوه ووالدته،ولكن شادية والدة سارة تقرر مواجهتهم.
ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.
يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأخرون.