“أم البطل” .. وفاة الفنانة شريفة فاضل عن عمر 85 عاما

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 12:50 مساءً - أعلن طارق ندا ابن شقيق الفنانة المصرية شريفة فاضل عن وفاة عمته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 مارس عن عمر ناهز ال 85 عاما .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك” ناعيا شريفة فاضل: “توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل” .

تابع كاشفا عن موعد جنازة الفقيدة: “صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة” .

يذكر أن الفنانة الراحلة قدمت عددا من الأغنيات البارزة في تاريخ الفن، من أبرزها: “مبروك عليك يا معجبانى يا غالى”، “فلاح كان فايت بيغنى”، “حارة السقايين”، “وآه من الصبر وآه”، “وآه يالمكتوب” ، “الليل” و تم البدري بدري” بمناسبة شهر رمضان .

واشتهرت شريفة فاضل بلقب “أم البطل”، ويرجع ذلك إلى أغنية “أم البطل” التي قدمتها بعد استشهاد نجلها سيد السيد بدير فى حرب الاستنزاف .

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، من أبرزها: “حارة السقايين”، “سلطانة الطرب”، و “تل العقارب، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من المسرحيات الغنائية .