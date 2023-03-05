حمل “أصالة نصري” في عمر الـ 54 يُفجّر ضجة غير مسبوقة!.. شاهد انتفاخ بطنها في أحدث ظهور مع ابنتها شام!

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 12:50 مساءً - تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري الترند على محرك البحث الشهير «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول فيديو لها مع ابنتها شام الذهبي تظهر فيه ببطن منتفخة.

وظهرت أصالة في الفيديو الذي نشرته ابنتها شام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من كواليس تصوير برنامج «سعودي آيدول» وهما يلتقطان الصور مع بعضهما البعض.

كرشًا أم حملاً؟

وأثارت الفنانة السورية ذات الـ (54 عامًا) الجدل في الفيديو حيث ظهرت ببطن منتفخ، ما دفع الجمهور للتساؤل عمّا إذا كان ذلك كرشاً أم حملاً؟

ولكن رجح البعض أن بطن أصالة المنتخفة ناتجة عن أزيائها ليس إلا وأن تلك الأنباء غرضها إثارة الجدل حول الفنانة أصالة.

لقطه من مقطع الفيديو الذي نشرته “شام الذهبي” تثير الشكوك حول حمل والدتها

إطلالة أصالة

واختارت النجمة أصالة إطلالة بروح الخمسينيات من القرن الماضي، تشبه لحد كبير إطلالات أفلام الأبيض وأسود، في حلقة الأربعاء الأول من مارس، في برنامج “سعودي أيدول” Saudi Idol. وظهرت بتايور كامل من الستان الوردي، وجاءت التنورة بكسرات، وارتدت قبعة وقفازات من نفس اللون، وكشف مصمم المجوهرات محمد الباكر أنه مصمم الإطلالة في أول تجاربه في تصميم الأزياء.

أصالة هل تنتظر طفلها الخامس؟

من جانبها، تجاهلت الفنانة السورية أصالة نصري التعليق على الأخبار التي تم تداولها حول حملها بطفلها الأول من زوجها الثالث الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد ظهورها ببطن منتفخ في مقطع فيديو نشرته ابنتها شام الذهبي من كواليس تصوير برنامج “سعودي آيدول”.

ونشرت أصالة على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” مجموعة صور قبل حفلها الأخير الذي أحيته في قطر، وعلقت عليه قائلة: “خلطة من البساطة والرقي والتذوق العالي والسموّ بالتّعامل هيك صفات أهل قطر الغالين.. أمبارح كان إضافة لفنًي ودافع لروحي ليبقوا مثل ما أنا بتمنّى لهم يبقوا.. شكرًا على المحبة الهائلة اللي غرقنا فيها والصداقة اللي وثقناها بأجمل ساعتين بليلة ماحدا فينا رح ينساها.

يٌذكر أن الفنانة أصالة رزقت بابنتها الكبرى شام الذهبي وابنها خالد الذهبي من زوجها الأول أيمن الذهبي، ثم رزقت بطفلين توأم (آدم وعلي) من زوجها الثاني المخرج المصري طارق العريان.

أصالة تطرح أغنية جديدة

وطرحت أصالة يوم الأربعاء الماضي الموافق أول مارس الجاري أحدث أغنياتها “ما عرفتك”، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وتقترب من المليون خلال يوم واحد فقط منذ طرحها.

وأغنية “ما عرفتك” من كلمات الشاعرة “المُزن” في تعاون أصالة الأول معها، والأغنية ومن ألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وتريات هيثم سعدون.

وكانت شركة “روتانا” قد نشرت على صفحتها الخاصة في “إنستجرام” البرومو التشويقي للأغنية قبل طرحها رسمياً.

أصالة تُشيد بـ أداء عمر السعيد

وكانت قد حرصت المطربة السورية أصالة نصري الإشادة بـ أداء الفنان عمر السعيد في مسلسل “أزمة منتصف العمر“، الذي تم طرحه مؤخرًا على منصة شاهد الإلكترونية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فعلقت أصالة على أحد منشورات السعيد عبر إنستجرام، وكتبت: رهيب يا عمورة ودورك خيال، ألف مبروك نجاحك.

حفل أصالة في قطر

وكانت الفنانة أصالة، قد شوقت المتابعين لحفلتها الغنائية في قطر يوم 2 من مارس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أصالة في تويتة لها: “في قطر الغاليه رح لاقيكم ب ٢ مارس .. حنخلّيه لقاء صحبه من سنين ابتدت حنفضفض ونغني كل اللي تطلبوه.. اشتقتلكم ياأهل الطيب والبساطه والرقيّ وبكلّ شوق رح لاقيكم بالوطن اللي رفع راس كل العرب في قطر”.

وأقيم الحفل وقدمت المطربة السورية لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور.

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