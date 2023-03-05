شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية شريفة فاضل: وداعاً أم البطل وسلطانة الطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صفاء أبو السعود الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، التى رحلت عن عالمنا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، "إن الفنانة الكبيرة شريفة فاضل واحدة من أشهر أيقونات الفن فى العالم العربي، وشاركت بأعمالها فى إثراء حياتنا الفنية بعشرات الأفلام والمسرحيات والأغاني التى ما زالت تتردد بنجاح كبير حتى اليوم، رحم الله سلطانة الطرب وأم البطل شريفة فاضل".

واشتهرت شريفة فاضل بأغنية أمانة يا بكرة فى فترة الخمسينيات، وتزوجت من المخرج السيد بدير الذى أسند إليها بطولات العديد من الأعمال الفنية، وفى فترة الستينيات حققت نجاحا كبيرا بأغنية حارة السقايين، وقدمت فيلماً بنفس الاسم، وفي فترة السبعينيات استشهد ابنها الضابط "سيد السيد بدير" فى الحرب، وغنت أغنية أم البطل، أثناء حرب أكتوبر.

قدمت شريفة فاضل مجموعة متنوعة من الأفلام مثل "سلوى في مهب الريح"، "غازية من سنباط"، "مفتش المباحث"، "سلطانة الطرب"، واختتمت مشوارها السينمائي بفيلم "تل العقارب" عام 1985

للفنانة شريفة فاضل عشرات الأغاني التي ما زالت تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن منها أغنية الأفراح الشهيرة "مبروك عليك يا معجباني يا غالي"، "أمانة يا بكرة"، "أسمر يا سمارة"، "الليل" و أغنية "تم البدر بدري" والتي تعد الأغنية الأشهر لوداع شهر رمضان.