شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بتكريم نبيلة عبيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة وذلك بتكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والإعلامية درية شرف الدين والمخرجة التونسية سلمى بكار والهولندية ميكا دي يونج.

ويشهد الافتتاح عرض الفيلم الراوئي القصير "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعي في عرضه العالمي الأول، والفيلم تبلغ مدته ٤٠ دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي.

وتبدأ أحداث الفيلم أثناء التحضير لعيد ميلاد سارة العاشر بمنزلها، حيث يقرر حازم والدها عمل مفاجأة مفجعة بالاستعانة بأخوه ووالدته،ولكن شادية والدة سارة تقرر مواجهتهم.

ويشارك في الدورة السابعة نحو ٦١ فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأخرون.