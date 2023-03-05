عاجل.. القبض على زوج المطربة بوسي بهذه التهمة “أعرف التفاصيل”

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 11:51 صباحاً - قبضت قوات الشرطة المصرية على هشام ربيع زوج المطربة المصرية بوسي بعد اتهامه بقضايا سرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ8 ملايين جنيه.

تفاصيل القبض على زوج المطربة بوسي

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شخص يٌدعى فطين وهو موكّل من طليق الفنانة بوسي ويعمل منتج فني، واتهم في البلاغ بوسي وزوجها هشام ربيع بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قدرت بمبلغ 8 ملايين جنيه بعد أن اتفق زوجها على سداد المبلغ.

وأفادت الأنباء بأن زوج بوسي الحالي، كان يحاول حل أزمة الشيكات التي كانت بحوزة والد ابنها، وطليقها، لكن تطرق الأمر إلى بلاغات أمام النيابة، وكشف محامي فطين سعيد في تصريحات له أنه بالفعل تم القبض على هشام ربيع.

بوسي وزوجها هشام ربيع

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

في الوقت نفسه لم تعلق الفنانة بوسي على هذه الأنباء حتى الآن، ولم تنف أو تتحدث عن ملابسات الواقعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حالة الاختفاء التي حرصت عليها مؤخرًا.

واعتبر المتابعين لها بأن عدم اكتراثها لهذا الخبر أمر صادم حيث كان يجب أن ترد وتوضح موقفها لأنها طرف في هذا الموضوع.

تكذيب أنباء القبض على هشام ربيع

من جهة أخرى، نفى الإعلامي محمد موسى، الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن القبض على هشام ربيع زوج المطربة بوسي بتهمة سرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

وقال محمد موسى خلال تقديم “برنامج خط أحمر” على قناة الحدث اليوم، محامي فطين سعيد طليق المطربة بوسي، حرر محضرًا منذ أسبوعين تقريباً بقسم شرطة المقطم ضد هشام ربيع زوج بوسي، أكد خلاله أن موكله كان حضر إلى مقر أحد البنوك عشان يقابل زوجها، لمتابعة بعض الأعمال التي تربطهما، إلا أنه فوجئ بتواجده رفقة اثنين قاموا بالاستيلاء عن طريق الغصب على شيكات وإيصالات الأمانة كانت بحوزته بقيمة 8 ملايين جنيه، ثم هربوا بعد قيامهم بارتكاب الواقعة.

محضر رسمي

تابع محمد موسى، “ده الكلام اللي موجود علي أرض الواقع في محضر رسمي تم تحريره بالفعل لكن الحقيقة هي أنه لم يتم القبض علي هشام ربيع زوج بوسي، و أيه تفاصيل الحكاية أكيد هنعرف خلال الفترة اللي جاية، لأن باختصار يستطيع أي واحد فينا يروح يعمل محضر ضد أي حد ولكن هل الادعاء اللي في المحضر صح ولا غلط مش ده اللي إحنا نقرره لكن جهات التحقيق هي صاحبة القول الفصل في مثل هذه الأمور”.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022

وفي الشهور الأولى من 2022، تزوجت بوسي من هشام ربيع، وحضر حفل زفافها الكثير من المشاهير ونجوم الفن والغناء في مصر، وبعد الزواج بفترة وقعت خلافات بينها وبينه بسبب عودته لزوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشر بعدها خبر انفصال بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد عودته لزوجته الأولى مرة أخرى، لكن الأمر الذي نفى تلك الإشاعات هو ظهور بوسي معه مؤخراً في الكثير من المناسبات والافراح في الوسط الفني.

وأكدت بوسي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنها لم تنفصل عن زوجها وأكدت قائلة: “الطلاق لم يحدث بدليل أني نشرت صوري مع زوجي عندما بدأ الكلام يكثر عن قيامي بحذف صورنا معا، وأنا لم أنشر صورا لنا منذ يوم زفافي، وحتى لو انفصلنا لماذا أمسح الصور؟”.

من هو هشام ربيع زوج بوسي؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة يعمل في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب تكللت بالزواج، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

وتداول مستخدموا منصّات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين.

بوسي منشغلة بأعمالها الفنية

من جهة أخرى، طرحت الفنانة بوسي فيديو كليب جديد لأغنيتها التي تحمل اسم “ارقص معايا” على موقع الفيديوهات “يوتيوب“.

وحرص مخرج الفيديو كليب محمد القاضي، على إظهار بوسي بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويستعد محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية “ارقص معايا” والتي تم طرحها منذ أيام.

أغنية “ارقص معايا” من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، ومن توزيع يحيى يوسف، والكليب تم طرحه على “يوتيوب”، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة حتى الآن.

يُشار إلى أن بوسي طرحت مؤخرا أغنية “اببيع الدنيا” من كلمات و ألحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل.

وعلى جانب آخر، حصدت الفنانة بوسي، جائزة أفضل مطربة للغناء الشعبي لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز وشوشة، المقام حاليًا بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

أغنية جديدة لـ بوسي

الجدير بالذكر أن المطربة بوسي انتهت مؤخرًا من تصوير أغنية جديدة بعنوان «بحبك أنا» بـ طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع وماستر فريق الباور العالي، ومن إخراج محمد القاضي، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، وإشراف عام مدير شركة روتانا سعيد إمام، والكليب من إنتاج روتانا.

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