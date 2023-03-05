كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 11:51 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية سهى قيقانو حالة من الجدل بعد تعليقها اعلان الحكومة العراقية بإلغاء رسم تأشيرة الدخول للبنانيين الذين يزورون العراق.
وكتبت قيقانو في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “قال صار فينا ندخل على العراق من دون فيزا.. شو بدي روح اعمل بالعراق؟ها؟”.
وتابعت “مصرين تخلطونا مع الشرق الاوسط بالقوة.. نحنا ما بدنا.. فكرت من دون فيزا على ايطاليا او فرنسا او لندن”.
وقد اثارت هذه التغريدة الجدل حيث كتب احد العراقيين: “خلي تسمعك حكومتنا اللي تزودكم بالآلاف الاطنان من البنزين والكاز والنفط الابيض مجانًا بأعتراف وزيركم حتى سيارتك وسيارة عشيقك واهلك لاتوقف في حين سواق الشاحنات العراقيين ينامون 4 أيام في سياراتهم بالطابور حتى يستلموا 100 لتر وياريت نفاياتكم يرجعون لكم بألف الف سلامة والقلب ادعيلكم”.
بينما تساءل اخر “استاذة سوها ” تخلطونا مع الشرق الاوسط” ليش حضرتك وين ؟ في المتجمد الشمالي يعني او كيف ؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر “شو بدي روح اعمل بالعراق؟”.. فنانة لبنانية تسخر من اعفائهم من رسم تأشيرة دخول العراق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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