عاصي الحلانى يحيي حفلاً غنائيًا في أستراليا 16 مارس

يحيى النجم عاصي الحلاني، حفلاً غنائيًا في أستراليا، يوم الخميس 16 من شهر مارس الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وحرص الفنان الكبير عاصى الحلانى على مشاركة جمهوره بفيديو وهو يمتطى أحد الخيول، ويظهر عاصى فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، وهو يمتطى الخيل، فى مساحة مفتوحة، وعلق عليه: "الخيل والليل والبيداء تعرفنى".

يشار إلى أن المطرب عاصى الحلانى شارك فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية "سواح" و"احلف بسماها".

ورقص اللبنانى عاصى الحلانى "الدبكة" على أنغام أغنية "أنا يا طير"، وذلك فى حفله الذى أقيم ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

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