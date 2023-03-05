شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ودينا وأميرة فتحي تصلن أسوان لحضور افتتاح المهرجان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الفنانات بشرى، نجلاء بدر، شيرى عادل وزوجها طارق صبرى، دينا، أميرة فتحى إلى مدينة أسوان لحضور حفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة الذى تنطلق فعالياته مساء اليوم الأحد، بتكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والإعلامية درية شرف الدين والمخرجة التونسية سلمى بكار والهولندية ميكا دي يونج.

ويشهد افتتاح مهرجان أسوان السينمائى عرض الفيلم الراوئي القصير "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعي في عرضه العالمي الأول، والفيلم تبلغ مدته 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي.

وتبدأ أحداث الفيلم أثناء التحضير لعيد ميلاد سارة العاشر بمنزلها، حيث يقرر حازم والدها عمل مفاجأة مفجعة بالاستعانة بأخوه ووالدته،ولكن شادية والدة سارة تقرر مواجهتهم.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأخرون.