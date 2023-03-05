شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون جسدوا شخصية الإمام الشافعى قبل خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن الماراثون الدرامى في شهر رمضان المبارك، وينتظر عشاق الأعمال الدينية والتاريخية أحد أهم المسلسلات التي ستعرض في الشهر الكريم بعدما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعادة الأعمال الدينية والتاريخية في الدراما بعد غيابها لسنوات كثيرة بسبب التكاليف الضخمة، وهو مسلسل "رسالة الإمام" الذى يتناول الفترة التي قضاها الإمام الشافعى في مصر، ومن هذا السياق نكشف أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية الإمام الشافعي.

إبراهيم يسرى

جسد الفنان الراحل إبراهيم يسرى، شخصية الإمام الشافعى في مسلسل "عصر الأئمة"، الذى تم انتاجه عام 1997، والتي كانت تدور قصته حول حياة أئمة الإسلام الثلاثة وهم، الإمام ابن حنبل، والإمام الشافعى، والإمام مالك، وشارك في بطولة العمل بجوار إبراهيم يسرى كل من، محمد رياض، عبد الله غيث، فايزة كمال، منال سلامة، صفاء الطوخي، مفيد عاشور، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بهاء الدين إبراهيم، وإخراج حسام الدين مصطفى

إيمان البحر درويش

جسد الفنان إيمان البحر درويش شخصية الإمام الشافعى في مسلسل بعنوان "الإمام الشافعى"، عام 2007، والذى يتناول السيرة الذاتية له والذي بات مع الزمن واحد من أبرز اﻷئمة الذين رسموا معالم الفقه اﻹسلامي لقرون طويلة وحياته بين مكة والعراق ومصر.

عاكف نجم

جسد الفنان الأردني عاكف نجم، شخصية الإمام الشافعى في مسلسل بعنوان "الإمام" عام 2017، وقدم المسلسل قصة الإمام أحمد بن حنبل، وشارك في العمل كل مهيار خضور وسلوم حداد وقاسم محلو و جيانا عيد وعاكف نجم وتأليف محمد اليساري وإخراج عبد الباري أبو الخير.

خالد النبوى

يجسد الفنان خالد النبوى شخصية الإمام الشافعى في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "رسالة الإمام"، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.