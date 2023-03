شكرا لقرائتكم خبر عن ميا واسيكوسكا تفسر سر هروبها من هوليوود: لا أريد أن أكون في مقطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الكثير من النجوم يحلمون بالتواجد في هوليوود حيث الانتشار أكبر، إلا النجمة الاسترالية ميا واسيكوسكا لديها وجهة نظر مختلفة، حيث كان لديها تصور مختلف تمامًا عن هوليوود يختلف عن الواقع، ولم يناسبها التواجد هناك.

واسيكوسكا تختل عن هوليوود في أواخر عام 2010، عادت إلى منزلها في سيدني، حيث بقيت منذ ذلك الحين بخلاف العمل في مشاريع مستقلة مع مخرجين يعجبها أسلوبهم، بما في ذلك ميا هانسن لوف في "جزيرة بيرمان" Bergman Island الصادر عام 2021.

وقالت الممثلة الاسترالية في حوار لـ IndieWire إن سبب ابتعادها عن هوليوود كان يتعلق برغبتها في القيام بأشياء أكثر في الحياة بخلاف أن تكون في مقطع دعائي، مضيفة أنه لم يعجبها أسلوب الحياة الذي وصفته بالعودة إلى الوراء قبل أن تستطرد: شعرت حقًا بالانفصال عن أي مجتمع أكبر."

وسبق أن قدمت ميا واسيكوسكا العديد من الأفلام في هوليوود لتتنقل بين العديد من المشاريع السينمائية المختلفة ومنها Jane Eyre و Alice in Wonderland و The Kids Are All Right و غيرها.

وأثناء الحديث عن فيلمها الجديد Blueback، وهو فيلم محبب صديق للبيئة من إخراج المخرج الأسترالي روبرت كونولي قالت: "أريد أن أفعل أشياء أكثر في الحياة بخلاف أن أكون في مقطورة"، إذ تجسد في الفيلم دور عالمة محيطات تدعى آبي تكتشف نوعًا نادرًا من أسماك الهامور وتنطلق لحمايتها من الصيادين.