شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون بجوار لوحاتها الفنية بعد أقل من شهر على وفاة شقيقها ونجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة الشهيرة شارون ستون لا تزال تخبئ لديها مواهب خاصة بعيدًا عن التمثيل رغم تخطيها الـ 60 من العمر، وذلك بعدما بلغت مؤخرًا 64 عامًا حيث ظهرت مؤخرًا وفقًا للمواقع العالمية وهي تقف بجوار مجموعة من لوحاتها التشكيلية التي رسمتها بنفسها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وذلك بعد مرور أقل من شهر على محنتها الأخيرة الممثلة فى وفاة شقيقها عن عمر يناهز 57 عامًا وذلك بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة بسبب مرض في القلب، وذلك بعد أقل من ثلاثة شهور من الموت المأساوي لابنه ريفر عن عمر 11 شهرًا فقط، والذى إصابة بحالة كبيرة من الحزن آنذاك.

وأضافت التقارير أن شارون ستون حاولت من خلال اللوحات إخراج الطاقة السلبية التى عاشتها الفترة الأخيرة بعد تلك المحن وافتقاد شقيقها، حيث نالت استحسان وردود فعل إيجابية من قبل محبيها على تلك اللوحات التى كشفت بها موهبتها فى عالم الرسم.



شارون ستون