شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات سامية جمال فى ذكرى ميلادها.. أحبت فريد الأطرش وتزوجت رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى ميلاد الفراشة سامية جمال كما يحلو لعشاقها وصفها، التى ولدت يوم 5 مارس من عام 1924، واسمها الحقيقى "زينب خليل إبراهيم محفوظ"، وقد ولدت فى إحدى القرى التابعة لمحافظة بنى سويف.

قدمت سامية جمال العديد من الأفلام المحفورة في ذاكرة السينما المصرية أبرزها "أحبك أنت" و"نشالة هانم" و"عفريتة هانم" و"الرجل الثانى" وكان آخر أعمالها فيلم "الشيطان والخريف" إنتاج عام 1972.

تعتبر أشهر زيجة في حياة الفنان الراحل رشدى أباظة، والذى اشتهر بزيجاته العديدة والقصيرة، إلا أن واحدة فقط عاشت معه طويلاً وهي سامية جمال حيث استمر زواجهما لمدة 17 عاما، وذكر أن سبب الانفصال هو زواجه من الفنانة صباح، وطلبت الطلاق فورا إلا أن رشدى أباظة رفض الأمر، لكنها أصرت على الطلاق بعد محاولات فاشلة منه.

كما اشتهرت بحبها للمطرب الراحل فريد الأطرش، وقد اعترفت من قبل أن حبها الوحيد هو الفنان فريد الأطرش رغم أن البعض ظن أن حبها الأول والأخير هو رشدى أباظة.

وقالت الفنان سامية جمال فى أحد حواراتها الصحفية، لقد أحبب فريد الأطرش 8 سنوات لا يربطنا فيها إلا الحب، فقلت له أعتقد أنه آن الآوان أن نتزوج، فرمانى بكلمة أصابت قلبى وأقفلته قال لن أتزوج من راقصة، حسب ما ذكر كتاب "نساء الملك فاروق" للكاتب أشرف توفيق.

فى أوائل السبعينيات اعتزلت الأضواء والفن، ثم عادت مرة أخرى للرقص فى منتصف الثمانينيات، لكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها فى 1 ديسمبر عام 1994.