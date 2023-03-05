استعدادات مهرجان أسوان الدولى للمرأة قبل انطلاقه اليوم.. صور

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أسوان اليوم الأحد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذى يقام خلال الفترة من اليوم وحتى 10 مارس الجارى، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان.

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة الحدث كراعٍ رسمى بشكل حصري، كما تنقل حفل افتتاح وختام المهرجان على الهواء مباشرة.

وكشفت الإدارة الفنية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مشاركة 61 فيلما، ضمن مسابقات وبرامج المهرجان المختلفة وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمان من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول.

يأتي ذلك إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول، وهي: "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا، و"علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وغيرها من الأعمال.