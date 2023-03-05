شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية شادية وأختها سحر.. ينافس فى المسابقة الرسمية بالإسماعيلية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس المخرج أحمد فوزي صالح بتجربة سينمائية جديدة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إذ يشارك بفيلمه "حكاية شادية وأختها سحر" في المسابقة الرسمية للدورة الـ 44 للمهرجان.

ويعد فيلم "حكاية شادية وأختها سحر" أحد الأفلام البارزة التي تعرضها الدورة الـ24 للمهرجان المقرر انطلاقه يوم 14 مارس الجاري، إذ تدور أحداثه في منطقة شعبية حول "شادية" و"سحر" سيدتان ممطلقتان وتعولان 3 بنات، ويستعرض الفيلم حكاية كل منهن وأحلامهن البسيطة، ومحاولتهن السعي بكل جهدهم تحقيق أحلام بناتهن أيضًا قبل تحقيق أبسط أحلامهما، وكذلك توفير حياة كريمة لهن في الوقت الذى تنصل آبائهن من المسؤولية.

ولدى أحمد فوزي صالح أفلام سبق أن حققت قبولا نقديا ونالت جوائز في مهرجانات عدة من بينها فيلم "ورد مسموم" بطولة محمود حميدة وشيرين رضا، إذ نال 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيضا جائزة أفضل فيلم بمهرجان المدينة والسينما بالدار البيضاء بالمغرب، وغيرها من الجوائز، كما أن من أبرز أعماله الفيلم الوثائقي "جلد حلي" الذي عرض عام 2010، ويتابع فيه عمل طفلين بأحد المدابغ.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

يشار إلى أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة تقام تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة من الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، ويقيمها المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويرأس الدورة الناقد السينمائي عصام زكريا.

يعقد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى المهرجان هذا العام لاستكمال تحقيق أهدافه بنشر ثقافة مشاهدة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك، بالإضافة إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر وبعضها يعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية.