شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شريفة فاضل أم البطل.. المكلومة الباكية أم الشهيد ترحل فى هدوء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة شريفة فاضل الأم المكلومة الباكية في كل ليلة على رحيل ابنها والتي لُقبت بسببه بلقب أم البطل أم الشهيد.
رحلت شريفة فاضل والتي كانت تعلن دوما أنها لا تنام الليل إلا بعد أن تنظر لصورة ابنها والذي استشهد في الحرب وتسلم عليه وتدعو له ولكافة الشهداء وتطلب منه أن يأخذ بيدها إلى الجنة.
قدمت شريفة فاضل أغنية أم البطل وهى الأغنية التي تسببت في نزيف حاد فى الأحبال الصوتية لها عقب حرب أكتوبر حيث قامت بتأديتها و من كثرة حبسها لدموعها خلال الغناء أصيبت بنزيف.
الراحلة شريفة فاضل لها العديد من الأعمال التي تعيش في الوجدان ومنها أغنية "تم البدر بدرى"، "أم البطل" و"مبروك عليك يا معجبانى يا غالى"، و"فلاح كان فايت بيغنى"، "حارة السقايين"، "وآه من الصبر وآه"، "وآه يالمكتوب" و"الليل".
شريفة فاضل الفنانة الراحلة أهدت الوطن أغلى ما تملك ومنحته قطعة من قلبها فهى أم البطل الشهيد سيد السيد بدير الذى استشهد فى حرب الاستنزاف فغنت أمه لأمهات الأبطال بدمها ودموعها لتشد من عزائمهن ومن عزائم الأبطال المحاربين بأغنيتها الشهيرة أم البطل حين تحقق النصر.
رحلة تألق ونجومية وحزن وألم وفراق ومسيرة حياة كانت فيها سلطانة الطرب تجلس على عرش الشهرة والنجومية، سمعها الأمراء والملوك والرؤساء، كما استحوذت على قلوب البسطاء.