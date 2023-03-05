شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شريفة فاضل أم البطل.. المكلومة الباكية أم الشهيد ترحل فى هدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة شريفة فاضل الأم المكلومة الباكية في كل ليلة على رحيل ابنها والتي لُقبت بسببه بلقب أم البطل أم الشهيد.

رحلت شريفة فاضل والتي كانت تعلن دوما أنها لا تنام الليل إلا بعد أن تنظر لصورة ابنها والذي استشهد في الحرب وتسلم عليه وتدعو له ولكافة الشهداء وتطلب منه أن يأخذ بيدها إلى الجنة.

قدمت شريفة فاضل أغنية أم البطل وهى الأغنية التي تسببت في نزيف حاد فى الأحبال الصوتية لها عقب حرب أكتوبر حيث قامت بتأديتها و من كثرة حبسها لدموعها خلال الغناء أصيبت بنزيف.