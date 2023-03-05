شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز خلال توجهها لاستديو الرقص فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت جينيفر لوبيز في إطلالة مميزة للغاية مؤخرًا أثناء نزولها من سيارتها حسب المواقع العالمية التي رصدتها وهي ذاهبة لتمارس تدريبات وبروفات على الرقص في أحد الاستديوهات بهدف إجراء بروفات داخل لوس أنجلوس.



جينيفر لوبيز

وذلك بعدما احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز ، فى وقت سابق بعيد ميلاد أبنائها، حيث شاركت الجمهور فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" والذى يعرض مجموعة صور لها برفقه أبنائها فى مراحل أعمارهم المختلفة.

وعلقت لوبيز على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد لجوز الهند الجميلة والرائعة أنا فخورة جدًا بكما بكل طريقة، أنتم تجلبان الكثير من الفرح والسعادة لقلبي وروحى، أحبكم إلى الأبد، عيد ميلاد سعيد".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه فى نهاية شهر يناير من العام الجارى، ظهر العروسان جينيفر لوبيز وبن أفليك أثناء خروجهما مع أطفالهما، حيث انضم الأطفال سيرافينا أفليك، 14 عامًا، وصمويل أفليك، 10 أعوام، إلى والدهما، البالغ من العمر 50 عامًا، وزوجة أبيه الجديدة، البالغة من العمر 53 عامًا، وابنتها إيمى مونييز، 14 عامًا، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع كعائلة واحدة.