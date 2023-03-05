نانسي عجرم تفاجىء جمهورها بإطلالة جريئة

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 02:43 صباحاً - استهلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جولتها الغنائية في امريكا بحفل فني في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان.

وتألقت نانسي بفستان أخضر طويل ملتصق بالجسم أبرز جمالها وجاء بقصة مفتوحة عند الصدر ازدانت بالخرز من اللون الذهبي، تاركة شعرها ينسدل مموجاً على كتفيها.

وقد وجاء تصميم الفستان جرئ، وهو شيئ غير معتاد علي أسلوب نانسي في إختيار الملابس، ما أثار دهشة متابعيها.

وقد تغزل الجمهور بإطلالة نانسي عجرم حيث جاء في التعليقات “هل لون كتير بيلبقلك يا نانسي

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