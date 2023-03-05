وفاة الفنانة شريفة فاضل أم البطل وصلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد السيدة نفيسة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت داليا بهجت، ابنة شقيقة الفنانة شريفة فاضل، عن وفاة خالتها، وقالت إن صلاة الجنازة عصر اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة، ودفن الجثمان بمقابر الإمام الشافعي.

الراحلة شريفة فاضل لها العديد من الأعمال التي تعيش في الوجدان ومنها أغنية "تم البدر بدرى"، "أم البطل" و"مبروك عليك يا معجبانى يا غالى"، و"فلاح كان فايت بيغنى"، "حارة السقايين"، "وآه من الصبر وآه"، "وآه يالمكتوب" و"الليل".

شريفة فاضل الفنانة ااراحلة أهدت الوطن أغلى ما تملك ومنحته قطعة من قلبها فهى أم البطل الشهيد سيد السيد بدير الذى استشهد فى حرب الاستنزاف فغنت أمه لأمهات الأبطال بدمها ودموعها لتشد من عزائمهن ومن عزائم الأبطال المحاربين بأغنيتها الشهيرة أم البطل حين تحقق النصر.

رحلة تألق ونجومية وحزن وألم وفراق ومسيرة حياة كانت فيها سلطانة الطرب تجلس على عرش الشهرة والنجومية، سمعها الأمراء والملوك والرؤساء، كما استحوذت على قلوب البسطاء.