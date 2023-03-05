“تربيه تعبانة”.. نادين نسيب نجيم تعلق على هذا الموقف الذي تعرض له رونالدو

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 12:50 صباحاً - تداول رواد مواقع السوشل ميديا مقطع فيديو يوثق لحظة ظهور مشجع وهو يقول للنجم البرتغالي ولاعب النصر السعوددي كريستيانو رونالدو ” ميسي هو الأفضل”.

رصد الفيديو ردة فعل رونالدو حيث قال:”اذهب وشاهده إذن ، لماذا أنت هُنا؟” وشاع المقطع على نطاق واسع بين الجمهور في الأندية الرياضية.

بدورها علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على هذا المقطع حيث استعانت بتغريدة قال صاحبها: “ما حب رونالدو بس ربو عيالكم وعلمهوهم الاداب ووحسن التعامل مع الغير رجال خارج من الملعب تعبان وانت تكلمه كذا عيب ما يعجبك خليك في بيتكم تربيه تعبانه”.

وكتبت نادين تعليقا قالت فيه: “اعجبني كثير هالرد على ما حصل مع رونالدو والولد يلي قاله ميسي افضل منك”.