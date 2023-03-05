شكرا لقرائتكم خبر عن "أخى فوق الشجرة" يحقق 200 ألف جنيه ليلة الجمعة فى شباك التذاكر السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم أخى فوق الشجرة أمس الجمعة إيرادات بلغت 200,384 ألف جنيه، فى دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية إلى أكثر 14 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تزداد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويحكى الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائى علاء الذى يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذى عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عدد كبير من الأفلام، يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.