نادية الجندي تؤكد أن أشرف زكي جدير بثقة الفنانين

علقت الفنانة نادية الجندي، على فوز الفنان أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية للمرة الخامسة على التوالي، والتي أقيمت أمس بنادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

ونشرت الفنان نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة للفنان أشرف زكي، وعلقت قائلة: أستاذ أشرف زكي، ألف مبروك لفوزك في إعادة انتخابك لرئاسة نقابة المهن التمثيلية، أنت جدير بثقه كل الفنانين وأتمنى لك دوام النجاح والتوفيق.

انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وعقدت أمس نقابة المهن التمثيلية انتخابات لمجلس النقابة، وفاز بمقعد النقيب الفنان أشرف زكي على حساب الفنان حلمي فودة والمخرج أحمد السيد أبو موسى، بينما فاز بمقاعد أعضاء المجلس كل من: إيهاب فهمي، عفاف رشاد، نهال عنبر، أحمد بدير، علي كمال و، أشرف طلبة.

وكان أبرز الفنانين الحضور للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد فهمي، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، ماجدة زكي، روجينا، غادة عادل، أحمد السعداني، أنوشكا، يسرا، يحيي الفخراني، إسعاد يونس، محمد ثروت، هشام ماجد، شيكو، أحمد آدم، محمد سليمان، أحمد فتحي، محمود حافظ، طارق النهري، سامي مغاوري، نجلاء بدر، إنجي علي، جميلة عوض، عبد العزيز مخيون، فكري صادق، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد كامل، لقاء سويدان، إيهاب فهمي، أشرف زكي، عفاف رشاد، أحمد بدير، أشرف طلبة، نهال عنبر، وغيرهم.

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