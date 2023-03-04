شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية جمال سليمان مع الأدوار الصعيدية من حدائق الشيطان إلى عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان السورى جمال سليمان تجربة جديدة في الدراما الصعيدية خلال مسلسل عملة نادرة الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض حصريًا على قناة cbc ومنصة Watch it في شهر رمضان المقبل، حيث يعود سليمان إلى الأدوار الصعيدية المفضلة بالنسبة له والتي حقق خلالها نجاحات كبيرة في الدراما المصرية، ويسجل بـ"عملة نادرة" رابع تجاربه في هذه النوعية.



جمال سليمان فى مسلسل عملة نادرة

ودخل جمال سليمان الدراما المصرية من بوابة الدراما الصعيدية وذلك خلال مسلسل "حدائق الشيطان" عام 2006 والذى سجل أو ظهور للفنان السورى في مصر، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه وكان بطاقة التعارف بين سليمان والجمهور المصرى وقتها، وجسد جمال سيلمان في أحداث العمل شخصية "مندور أبو الدهب وشاركه في البطولة سمية الخشاب ورياض الخولى وكان من تأليف محمد صفاء عامر وإخراج اسماعيل عبد الحافظ.



جمال سليمان فى حدائق الشيطان

وفى عام 2009 قرر جمال سليمان تكرار تجربته في الدراما الصعيدية خلال مسلسل "أفراح ابليس" تأليف محمد صفاء عمر وإخراج سامى محمد على، وشاركه في البطولة عبلة كامل وريهام عبد الغفور واحمد سعيد عبد الغنى ودينا فؤاد وايتن عامر وهبة مجدى واحمد صفوت، وجسد شخصية "همام أبو رسلان" وحقق العمل كذلك نجاحاً كبيراً بين الجمهور الذى تفاعل مع أحداثه حلقة بحلقة.



جمال سليمان فى افراح ابليش

وقدم جمال سليمان تجربته الثالثة في الدراما الصعيدية خلال مسلسل "سيدنا السيد" الذى تم عرضه عام 2012 إلا أن العمل لم يحقق النجاح المرجو وقتها، وجسد سليمان في أحداثه شخصية "فضلون الدينارى" وكان من تأليف يسر عبد الرحمن أحمد وإخراج اسلام خيرى وشارك في بطولته حورية فرغلى، محمد ممدوح وسامى العدل محمد شاهين ونهى عابدين.



جمال سليمان فى سيدنا السيد

يذكر أن مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.