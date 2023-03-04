بطولة منة شلبي .. اقوي مشهد في السينما المصرية والاكثر جراءة بكت وانهارت بسبب الوجع والتعب والمخرج أصر تكمله المشهد رغم نزيف الفنانة.. .. شاهد الان

فنون - كتب ياسمين التهامي - نشرت منصه اليوتيوب مشهد محذوفه وممنوع من العرض من كواليس فيلم بحب السنيما للفنانه منى شلبي ونشرت مشهد لها مع الفنان ادوار داخل غرفه النوم و بعد نشره بساعات على منصات اليوتيوب تم نشره على جميع منصات التواصل الاجتماعي مما اثار جدلا كبير من الصحفيين والنقاد داخل الوسط الفني شاهد الفيديو بالكامل

المشهد المحذوف للفنانه منى شلبي من فيلم بحب السنيما

صرحت الفنانه منى شلبي خلال لقاء تلفزيوني على احد القنوات المشهوره عندما قام المذيع بسؤالها اي من المشاهد داخل السينما المصريه تتمنى حذفها وصدم الجميع بردها المفاجئ

واوضحت مشهد داخل فيلم بحب السنيما المشهد الذي اثار جدلا كبير داخل حياتها الاسريه وسبب لها مشاكل كثيره وتتمنى حذفه باي طريقه مع الفنان ادواره.. شاهد الفديو قبل الحذف