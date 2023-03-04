أصالة نصري تتجاهل خبر حملها وتروّج لحفلتها في قطر بإطلالة جديدة

أثار نبأ حمل المطربة السورية أصالة نصري بطفلها الأول من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن عقب ظهورها بأحد مقاطع الفيديو في أحدث إطلالتها ببطن منتفخ، حيث كانت برفقة ابنتها شام الذهبي أثناء تصوير برنامج اكتشاف المواهب سعودي آيدول.

أصالة تتجاهل أنباء حملها

وكان أول رد من الفنانة أصالة على هذا الأمر هو التجاهل وعدم التعليق الأمر الذي ينفي صحة تلك الأخبار بشكل قاطع.

ونشرت الفنانة أصالة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة من الصور الخاصة بها قبل حفلها الأخير الذي أحيته في دولة قطر وعلق على مجموعة الصور وقالت: "خلطة من البساطة والرقي والذوق العالي والسموّ بالتّعامل هيك صفات أهل قطر الغالين.. أمبارح كان إضافة لفنًي ودافع لروحي ليبقوا مثل ما أنا بتمنّى لهم يبقوا.. شكرًا على المحبة الهائلة اللي غرقنا فيها والصداقة اللي وثقناها بأجمل ساعتين بليلة ماحدا فينا رح ينساها.

أصالة نصري تتجاهل خبر حملها وتروج لحفلتها في قطر بإطلالة جديدة

وشاركت ابنة الفنانة أصالة نصري مجموعة من الصور على حسابها الشخصي انستغرام أثناء حضورها مع والدتها إحدى حلقات برنامج سعودي أيدول.

لكن أصالة ظهرت في مقطع الفيديو ببطن منتفخة الأمر الذي أثار الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي وبدأوا في التساؤل حول هذا الأمر.

ومن الناحية الفنية طرحت أصالة أغنية جديدة على قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات العالمي يوتيوب بعنوان "ماعرفتك" وشاركت شركة روتانا للإنتاج الفني برومو الأغنية على الحساب الرسمي على انستغرام في إطار تشويقي الأغنية قبل طرحها.

ديو أصالة وأسماء لمنور

كذلك طرحت أصالة أغنية على طريقة الديو مع المطربة أسماء لمنور بعنوان "سيد الغرام"، وشاركت أصالة مقطع من الأغنية على حسابها الشخصي وعلقت عليها قائلة : "أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

وردت عليها الفنانة أسماء لمنور وقالت:" صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة.. ما تتخيلوش حرصها على إتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب.. الزي المغربي جاك يهبل ويحمق وإتقانك للهجة المغربية دليل على حبك لوطنك العربي من المحيط إلى الخليج".

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