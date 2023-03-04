تامر حسني وبسمة بوسيل ينهيان الخلاف بينهما بعد أنباء انفصالهما

يبدو أن الخلاف بين الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل انتهى خاصة بعد أن عاد الثنائي إلى متابعة بعضهما البعض بعد أكثر من أسبوع من إلغاء المتابعة في مشهد تكرر كثيراً خلال السنوات الماضية.

تامر حسني وبسمة بوسيل ينهيان الخلاف بينهما

وعاد تامر حسني لمتابعة زوجته بسمة بوسيل عبر إنستجرام وكذلك قامت الأخيرة دون أن يكشف اي منهما عن تفاصيل الخلاف أو الأزمة بينهما أو الرد على الأنباء التي انتشرت مؤخراً تفيد انفصالهما.

وحاول تامر حسني الرد على الأمر بطريقة غير مباشرة خاصة بعد التلميحات التي نشرتها بسمة بوسيل خلال الفترة الماضية، نشر الفنان المصري فيديو له برفقة أبنائه الثلاثة.

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلاً" الحاج آدم قرر النهارده من نفسه يجي معايا الجامع يصلي الجمعة بالجلابية تقبل الله يا حاج آدم منك ومن الحاجة تالية والحاجة امايا ".

أنباء انفصال تامر حسني وبسمة يوسيل تعود من جديد

أنباء انفصال الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل تعود من جديد، حيث أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل حول انفصالها عن الفنان المصري تامر حسني، بسبب إلغاء متابعته على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستقرام".

لاحظ المتابعون ومحبو بسمة بوسيل إلغاء متابعتها لزوجها الفنان المصري تامر حسني، حيث قامت بنشر عدد من الصور على خاصية الأستوري، لرسائل دعم من متابعيها وصلتها، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها بسمة بحذف متابعة زوجها، حيث حدث ذلك منذ شهور قليلة، ثم ظهرت فيما بعد برفقة زوجها الفنان تامر حسني لدعمه بعد إصدار فيلمه الأخير

وبالرغم من إلغاء بسمة متابعة زوجها إلا أن حسابها الشخصي ما زال على قائمة متابعين في حساب تامر حسني، وبعد نشر مجموعة من الصور التي تشير على مرورها بأزمة كبيرة في حياتها العائلية.

حيث قالت واحدة من الصور: "يا رب زي ما فرحتني من يومين فرح قلبها وزي ما جبرت بخاطري أجبر بخاطرها، وزي ما حققت لي حلمي ربي يحقق حلمها، وزي ما كنت كل يوم بحلم وما كنتش عندي أملاً يتحقق جيت حققتهم. يا ربي يحقق لك أحلامك كلها وأشوفك مجبورة الخاطر يا بسمة يا بوسيل."، لترد بسمة على البوست الذي شاركته بعبارة: "يا رب أمين. بحبك

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