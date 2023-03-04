شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لأشرف زكى وإيهاب فهمى بعد فوزهما بانتخابات "الممثلين" فى عزاء والدة رشا مهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان أشرف زكي، وإيهاب فهمى على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة رشا مهدي المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك في أول ظهور لهما بعد فوزهما في انتخابات المهن التمثيلية.

وتوافد عدد نجوم الفن على حضور عزاء والدة الفنانة رشا مهدي الذي يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد منهم الفنانة انجي المقدم وعمر السعيد والمخرجة كاملة ابو ذكرى والشاعر ايمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى.

وتتلقى حاليا الفنان رشا مهدى عزاء والدتها بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص على أول الحضور الفنان طارق لطفي وبشرى.

وكانت رشا مهدي قد أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها علي "تويتر"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله!، نسألكم الدعاء".

وشاركت رشا مهدى مؤخرًا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.

كما تشارك رشا مهدى في بطولة مسلسل "الكتيبة 101" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة الفنان عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى.