شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم وعمر السعيد وكاملة أبو ذكرى فى عزاء والدة رشا مهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من نجوم الفن على عزاء والدة الفنانة رشا مهدي الذي يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد منهم الفنانة إنجي المقدم وعمر السعيد والمخرجة كاملة ابو ذكرى والشاعرأيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى.

وتتلقى حاليا الفنان رشا مهدى عزاء والدتها بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص على أول الحضور الفنان طارق لطفي وبشرى.

وكانت قد شيعت جنازة والدة الفنانة رشا مهدي التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضى، بحضور عائلتها وأصدقائها، ودفن جثمانها بمقابر الأسرة.

وشاركت رشا مهدى مؤخرًا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.

كما تشارك رشا مهدى في بطولة مسلسل "الكتيبة 101" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة الفنان عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى.