شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والدة رشا مهدي بمسجد الشرطة وطارق لطفى وبشرى أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى حاليًا الفنان رشا مهدى عزاء والدتها بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص على أول الحضور الفنان طارق لطفي وبشرى.

وكانت قد شيعت جنازة والدة الفنانة رشا مهدي التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضى، بحضور عائلتها وأصدقائها، ودفن جثمانها بمقابر الأسرة.

وكانت رشا مهدي قد أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها علي "تويتر"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله!، نسألكم الدعاء".

وشاركت رشا مهدى مؤخرًا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.

كما تشارك رشا مهدى في بطولة مسلسل "الكتيبة 101" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة الفنان عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى.