شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مسرحية "صيد الفئران" على مسرح نهاد صليحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون غدًا في السادسة مساءً العرض المسرحي "صيد الفئران" تأليف بيتر توريني وترجمة محمد عبد المعطي من الألمانية ودراماتورج طه زغلول وإخراج أسماء إمام.

العرض يناقش فكرة التغريب التي حدثت للإنسان مع من حوله في منظومة العلاقات الإجتماعية بكل أشكاله وحتي التغريب الذاتي مع نفسه، نتيجة التطور الصناعي والتكنولوچي من حولنا، وأصبح هناك فجوة تتسع يومًا بعد يوم بين المجتمع بأكمله و بين الإنسان ونفسه ومشاعره وأفكاره.

"صيد الفئران" تأليف بيتر توريني وترجمة ا.د. محمد عبد المعطي من الألمانية ودراماتورج طه زغلول، وبطولة علاء هلال وأسماء إمام وعبد العظيم ناصر وأحمد حامد، ديكور إسلام جمال وأزياء هناء النجدي ودراما حركية دارين وائل وتأليف موسيقي عبد الخالق العطار وتنفيذ الموسيقى أحمد حامد وإضاءة وليد درويش.