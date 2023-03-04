شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قبلاوى رئيس مهرجان مالمو: الفوز بجائزة مدينة مالمو بالسويد مصدر فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، تعليقًا على فوزه وفوز مهرجان مالمو للسينما العربية بجائزة مدينة مالمو في فئة الإبداع لعام 2023، إن الفوز بجائزة مصدر فخر للمهرجان، موجهًا الشكر لمدينة مالمو السويدية مؤكدًا أن الشعور بالتقدير لعمل المهرجان الجاد أمر رائع وأن الجائزة ستكون دافع لإلقاء الضوء على المهرجان ودوره في مجال السينما.

وفي سياق متصل تنطلق فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثالثة عشرة، في الفترة ما بين 28 أبريل و4 مايو 2023.

رئيس مهرجان مالمو



محمد قبلاوي



محمد قبلاوي



محمد قبلاوي وفريق عمل المهرجان

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية.