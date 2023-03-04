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طلاق مذيعة ام بي سي رنا هويدي بعد معاشرتها لخالد يوسف بهذا الشكل ..شاهد الفيديو قبل الحذف

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عدن - ياسمين التهامي - لا تتوقف الأخبار والشائعات عن قضية المخرج المصري ، وشريكاته في الفضيحة ، وشيما هلال، ومنى الغضبان، ورنا هويدي، خصوصاً وأنها فضيحة كبرى لم يشهدها الوسط الفني المصري من قبل.

منذ ساعات قليلة، انتشرت شائعة جديدة تفيد بأن رنا هويدي كانت متزوجة وطلّقها زوجها بعد تورطها مع خالد يوسف.

 

حاولنا التأكد من صحة تلك المعلومات، وعلمنا أن رنا لم تكن متزوجة من الأساس حتى تنفصل، وكل ما ينشر عن زواجها وطلاقها مجرد شائعات لخلق مزيد من البلبلة حول القضية الأكثر جدلاً في الوسط الفني المصري والعربي.


ويمتنع الخليج 365 من نشر الفيديو احتراماً لمتابعينا الكرام

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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