شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "المطاريد" تصل إلى 5.5 مليون جنيه بعد 37 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم المطاريد إلى 5 ملايين و500 ألف جنيه بعد 37 يوم عرض، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 25 يناير الماضي للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وجاءت تفاصيل إيرادات الفيلم بواقع 2 مليون و280 ألف جنيه فى الأسبوع الأول، ومليون و250 ألف جنيه فى الأسبوع الثاني، و885 ألف جنيه فى الأسبوع الثالث، 550 ألف جنيه فى الأسبوع الرابع، 450 ألف جنيه فى الأسبوع الخامس.

فيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وتأليف صلاح الجهيني إخراج ياسر سامي، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

وحل أبطال الفيلم ضيوفًا على برنامج معكم، مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC، حيث قال الفنان أحمد حاتم، إنه كان لاعب كرة قدم محترف وموهوب في كرة القدم، متابعا: أنا مهووس بكرة القدم وأشجع نادى الزمالك، مضيفاً أن عام 2022 لم يشهد له سوى عرض فيلم واحد فقط، موضحا أنه كان من المقرر عرض عدة أفلام له خلال عام 2022 ولكن تم تأجيل عرضهم رغم الانتهاء من تصويرهم.

وتابع الفنان أحمد حاتم: لدى خطة لعرض عدة أفلام لى بعد فيلم المطاريد، ولكن ليس لدى مسلسل حتى الآن، مستطردا: الفنانة هنا الزاهد لديها سرعة بديعة ، والتمثيل مع منة شلبى أمر ممتع، وهناك 3 أفلام لي تم الانتهاء من تصويرهم وسيتم عرضهم خلال الفترة المقبلة وهو فيلم الملحد تم تغييره إلى يحيى، وفيلم العاشق، بجانب فيلم حسن المصرى.

وقالت الفنانة تارة عماد، إنها تحب للغاية فيلم المطاريد الذى تشارك في بطولته مع الفنان أحمد حاتم، متابعة: فيلم المطاريد له معزة خاصة عندى، وسعيدة بكل مشاهد الفيلم وفريق العمل، لافتة: بحب فيلم المطاريد وأحب كل التفاصيل في عمل الفيلم، وعجبنى مشاهدى مع أحمد حاتم والتركيبة جيدة للغاية.

وأوضحت تارا عماد، أن مشاهدها فيلم المطاريد أنها تحاول أن تقنع أحمد حاتم بشئ ولكن ذهبنا في شيء أخر ، متابعة: ليس لدى شغف بكرة القدم ولكن أشجع اللعبة الحلوة وأشاهد كأس العالم