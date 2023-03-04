هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة وطلاقها أحدث ضجة عارمة والجميع علم بخيانة زوجها لها.. من تكون؟!

كتب امير فتحي في السبت 4 مارس 2023 05:45 مساءً - تداول روّاد مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمة عربية شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقيل أن طلاقها أحدث ضجه كبيرة في الوسط الفني.

هي الفنانة المغربية دنيا بطمة التي ظهرت صورة نادرة لها من مرحلة الطفولة، أظهرتها بملامح مختلفة كثيرًا عن شكلها الحالي.

صورة الفنانة المغربية من طفولتها فضحت خضوعها لعدد كبير من عمليات التجميل في وجهها، والتي غيرت من ملامحها كثيرًا.

صورة نادرة من طفولة المطربة المغربية دنيا بطمة

من هي دنيا بطة؟

دنيا بطمة هي مغنّية مغربية، ابنة الفنان المعروف حميد بطمة، وابنة أخت رئيس فرقة الغيوان في المغرب الفنان الراحل العربي بطمة، بدأت دنيا الغناء منذ صِغرها، إذ كانت تبلغ من العمر ستِ سنوات فقط، ودرست دنيا تخصص السياحة، واشتركت في عدة برامج للمواهب مثل برنامج أراب آيدول، وبرنامج (Studio 2M) في المغرب، إلا أنّها لم تحصل على أيّ لقب فيه.

انطلاقتها الفنية

شاركت دنيا في برنامج المواهب الغنائي أرب آيدول، في موسمه الأول في عام 2011، ولقّبها الفنان راغب علامة بأميرة أراب آيدول، ولكنها لم تفز باللقب، وحصلت على المركز الثاني، وفازت زميلتها المصرية كارمن سليمان، وبالرغم من أنّها لم تفز بلقب محبوب العرب، إلّا أنّ البرنامج كان انطلاقة ممتازة لها في المجال الفنيّ، فأصدرت دنيا في نفس العام 2011 أول أغنية لها وحملت اسم علاش تغيب، وفي 2012، أطلقت أغنية سلام باللهجة الخليجية، وأغنية خلوني، وأغنية عايش غريب.

الحياة الشخصية لـ دنيا بطمة

وُلدت دنيا حميد بطمة، في 1 أبريل لعام 1991، وتبلغ من العمر 31 عامًا، وفي عام 2013 تزوجت برجل الأعمال البحريني موفّق الترك المعروف بـ محمد الترك، وكان مدير أعمالها، ووالد الفنانة المعروفة حلا الترك، وأنجبت دنيا بطمة طفلتها غزل عام 2017، ثم ابنتها ليلى روز عام 2020 لكنها أنفصلت عنه مؤخرًا وهناك دائماً تركيز كبير من الإعلام على حياتها الشخصيّة مع طليقها وابنته الفنانة الشابة.

طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك بعد 9 سنوات

وتصدر كل من المنتج ​محمد الترك​ والفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طلاقهما وتوجيه الإتهامات المتبادلة إلى بعضهم، ف خرجت دنيا بطمة في مقطع فيديو تكشف فيه تعرضها إلى الخيانة والعنف على يد زوجها، والذى قرر أن يعود إلى أولاده من منى السابر.

وانهارت دنيا بطمة من البكاء أثناء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذى كشفت فيه كثيرا من التفاصيل الخاصة مع زوجها السابق محمد الترك، والذى ظل يطاردها فى العديد من الأماكن خلال الفترة الماضية.

وكشفت دنيا بطمة خلال الفيديو عن تعرضها إلى العنف بقوة على يد زوجها السابق محمد الترك، كما كشفت عن تعرضها للخيانة من جانبه، أوضحت أن زوجها محمد الترك تعمد الكذب وتضليل الحقائق من خلال الصحافة والإعلام للتكتم على فضيحة الخيانة وجريمة السرقة، ملوحة بأن لديها دليلا على الخيانة.

ورغم الاتهامات التى وجهتها دنيا بطمة ضد زوجها السابق محمد الترك، إلا أن المحكمة المغربية قررت براءته من جميع التهم التى وجهتها له دنيا بطمة.

دنيا بطمة وعمليات التجميل

وعادة ما تشعل المطربة المغربية “دنيا بطمة”، منصّات “السوشيال ميديا” من حين لآخر، وذلك بدءًا من طلاقها من “محمد الترك”، مرورًا بالإطلالات الجريئة التي ظهرت بها منذ أشهر قليلة، حتى ظهورها الأخير بملامح مختلفة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» ، عن تلك التي كانت عليها منذ ظهورها الأول في برنامج المنافسات الغنائي الشهير “أراب أيدول” قبل عدة سنوات، لذلك أثيرت العديد من التساؤلات والسخرية حول كيفية التحول الكبير بشأن ملامحها.

حيث أحدثت دنيا بطمة ضجة واسعة بتبدل ملامحها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بـ ، إنستجرام، لم يتعرف من خلالها الجمهور عليها، فظهرت النجمة المغربية وكأنها شخص آخر بعيد كل البعد عن ملامح دنيا بطمة التي اعتاد الجمهور عليها.

سر اختلاف ملامح وجه دنيا بطمة ؟

وفور الظهور الجديد للفنانة المغربية، سرعان ما تطرقت الأحاديث نحو ضرورة خضوعها لـ عمليات تجميل، كانت هي السبب الرئيسي خلف التحول الكبير لملامحها، وكيفية مساعدة تلك الجراحات في تغيير ملامح الشخص إلى هذا الحد.

يُشار أن التغير في دنيا بطمة لم يقف عند تغير ملامح وجهها فقط، وإنما امتلكت جسم بمواصفات مختلفة، ولكن البعض أرجع تحول جسمها إلى ممارستها للرياضة، فيما أرجع آخرون الأمر لعمليات نحت الجسم، خاصة وأن بطمة تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة.

ومؤخراً ظهرت بطمة بجسم ممتلئ، وفستان قصير، إلا أن ما أثار الانتقادات ضدها ليس فستانها القصير، ولكن التحول الصادم في ملامحها، حيث اعتبر البعض أنه أصبحت تعاني من “هوس التجميل”، رأى آخرون أنها تسعى لتغيير ملامحها وشكل جسمها تماماً وأن الأمر مرتبط بمخاوفها من استعادة ملامحها القديمة مرة أخرى.

وأحدثت بطمة ضجة واسعة بمنصّات التواصل الإجتماعي بأحدث صورها التي بدت فيها بوجه منتفخ للغاية ومستدير وشفتين أكثر امتلاءً، وتداول روّاد منصات التواصل الاجتماعي صور دنيا بطمة وسط حالة من الذهول والتساؤلات حيث لم يتعرف الكثيرون على النجمة المغربية وصعبت تبدل ملامحها تصديق أن هذه الصور لدنيا بطمة حتى أن البعض ظن أن الصور تم نشرها بإستخدام تقنية الفوتوشوب.

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