شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة وحاتم صلاح من كواليس مسلسل "الصفارة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة قناة DMC على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا من كواليس مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، وظهر خلال الصور كل من الفنانة إنعام سالوسة، والفنان حاتم صلاح،

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.







