"علاقة الفنانين والصحافة الفنية" في حلقة بحثية بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

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القاهرة - سامية سيد - تسلط الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الضوء على الصحافة الفنية وعلاقتها بالفنانين ودورها في الصناعة، وذلك من خلال حلقة بحثية بعنوان "الصحافة الفنية" بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصريين.

تتناول الحلقة من خــلال أبحاث العلاقة بين الفنانين والصحافة الفنية منذ بدايات السينما وحتى منتصف القرن العشرين من خــــــلال 6 أبحاث مقدمين من: د. ياقوت الديب، ناهد صلاح، أمنية عادل، حسام الخولى، محمد دياب، أشرف غريب، ويشرف على الأبحـاث الناقدان كمال رمزي، د. ناجي فوزي، وتناقش الأبحاث في جلستين خلال فعاليات المهرجان.

كما تشمل تكريمات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة تكريم للناقد السينمائى والمؤرخ محمود على، الذى سبق أن تقلد منصب مدير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس تحريرها بالإنابة، كما حصل على العديد من التكريمات، حيث حصل على تكريم من المركز الكاثوليكى فى عام 2017 وتم تكريم بجمعية الفيلم عام 2018.

وشغل الناقد محمود على عضوية جمعية النقاد وجمعية كتاب ونقاد السينما وعضو لجنة التحكيم فى جمعية الفيلم 1999، كما كان عضو لجنة التحكيم المهرجان القومى للسينما 2001، وشارك فى بانوراما السينما المصرية بمهرجان تورنتو بإيطاليا فى نوفمبر 2002.



بوستر مهرجان الاسماعيلية السينمائ

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم 14 مارس الجارى، ويعقد المهرجان سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى هذا العام لاستكمال تحقيق أهدافه بنشر ثقافة مشاهدة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك، بالإضافة إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر وبعضها يعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية.